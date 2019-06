Le Groupe Watopeka gagne le prix du meilleur album aux Akademia Music Awards

St-François-Xavier (RC) – Le groupe Watopeka formé de trois musiciens de Windsor, St-François-Xavier et Richmond, respectivement Patrick Therrien compositeur et flûtiste, Yves Custeau guitariste et Roch Plourde contrebassiste vient d’obtenir cette nomination pour leur dernier album, Watopeka… la première ascension, dans la catégorie Musique du Monde parmi des centaines de participants à travers le monde pour le présent mois de mai.

Lorsque Patrick Therrien affirmait en entrevue lors de la sortie de son album en mars dernier qu’il voulait présenter «son bébé» à la terre entière, il ne pouvait pas se douter qu’une telle nomination d’envergure pouvait se réaliser!

Voici la traduction du texte apparaissant sur le site internet: https://www.theakademia.com/awards/2019/Watopeka LaPremiereAscension-0000347714.html

Les Akademia Music Awards ont le plaisir de présenter le prix du meilleur album World Beat pour Watopeka… la première ascension pour le mois de mai 2019. Le Conseil de l’Akademia est d’avis que ce travail représente une contribution importante à la diversité et à l’avancement de la communauté musicale mondiale.

En attendant de les voir en concert, vous pouvez les entendre en achetant leur album au Marché St-François, chez Korvette et à La Brûlerie4.0 à Windsor.