Le Centre d’Art accueille Ian Fournier à la direction des opérations

Richmond – Le Centre d’Art de Richmond est heureux d’accueillir dans son équipe Ian Fournier au poste de directeur des opérations. Sa vaste expérience dans le milieu des arts et son entregent notable en feront un atout majeur pour le lieu de diffusion.

Bien connu dans le Val-Saint-François, Ian Fournier était jusqu’à récemment vice-président et directeur général de l’organisme Le Vent dans les Arts. Sa mission est la réalisation de projets créatifs et artistiques qui mettent en relation des artistes professionnels et des membres de la communauté, et ce pour dynamiser la vie de la MRC et des environs.

Artiste bien établi, il lançait également pas moins de trois albums au printemps dernier. On le décrit comme un auteur-compositeur-interprète singulier et un guitariste inventif à la voix sensible et à la plume vive et profonde. Introspection, poésie, teintes d’humours et d’espoirs font partie de son univers.

Le regard d’artiste ainsi que l’esprit créatif et ambitieux de Ian Fournier s’ajoute aux forces de l’équipe en place du Centre d’Art qui pourra ainsi poursuivre sa mission de diffuseur d’art et de culture dans la région. Toute l’équipe et le conseil d’administration souhaitent donc la bienvenue à Ian Fournier au Centre d’Art de Richmond.