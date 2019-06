Une conférence en toute simplicité offerte par Marc Séguin

Saint-Camille (RL) - L’organisme RAVIR (regroupement d’artistes vivant en ruralité) tenait une activité-conférence du côté du centre Le Camillois de Saint-Camille, vendredi dernier. De ce fait, le président du groupe RAVIR, M. Donald Mercier et son équipe, étaient on ne peut plus fier d’accueillir dans la MRC des Sources l’artiste-peintre, écrivain et cinéaste de renommée internationale, Marc Séguin. Empreinte de simplicité et laissant une grande place aux échanges, voire parfois même à de petites discussions avec le public, Marc Séguin y est allé de ses réflexions et expériences personnelles sur l’équilibre entre de créations entre la ville et la campagne pour un artiste.

Pour sa part il partage sa vie entre sa demeure située dans la région d’Hemmingford en Montérégie et son pied-à-terre à Brooklyn, deux réalités fortement différentes on peut en convenir, mais que le conférencier apprécie particulièrement. Lors de son allocution, M.Séguin a prodigué quelques précieux conseils aux artistes en leur rappelant l’importance de se faire connaitre et valoir. «Je crois fermement que la réussite passe par le travail, mais en dépit de cela, aussi talentueux que vous pouvez l’être, les gens ne le sauront pas si vous ne le dites pas. N’ayez pas peur de vous faire voir et d’aller rencontrer les producteurs et les gens qui tiennent des galeries, c’est très important.» De confier l’artiste. Une belle réalisation de l’organisme, initiée par l’une de leurs membres et à laquelle plus d’une quarantaine de personnes ont assisté.