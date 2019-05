RAVIR accueillera l’artiste international Marc Séguin

MRC des Sources (RL) Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) réalise un véritable coup d’éclat en accueillant la visite de l’artiste multidisciplinaire de renommée internationale, Marc Séguin, l’instant d’une conférence interactive. Cette rencontre fortement attendue entre le public de la région et M. Séguin, se tiendra le 31 mai prochain à compter de 13h au centre Le Camillois de Saint-Camille. Peintre émérite et romancier à succès, ce bachelier diplômé des beaux-arts de l’Université de Concordia, à également réaliser deux films, dont notamment le documentaire ‘’La ferme et son état‘’. Cette œuvre cinématographique qui a vu le jour en 2017, se veut un portrait actuel des forces vives et des aberrations en agriculture au Québec. Ce dernier abordera lors de sa visite le sujet ¨Comment développer sa créativité en milieu rural¨, un thème qui saura rejoindre assurément rejoindre et interpeller bons nombres de spectateurs. À noter qu’une formation destinée aux artistes est également prévue en matinée. Pour réserver vos places ou pour de plus amples informations sur la conférence ou la formation, les gens sont invités à communiquer directement avec l’organisme à : info@ravir.ca ou au 819-828-2890.

Il est également possible de se procurer des billets via le site vente en se rendant à l’adresse suivante : https://lepointdevente.com/billets/conference-formations.