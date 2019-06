Le Centre d’Art reçoit Hallelujah Leonard

Richmond – Pour son dernier spectacle de la saison2 018-2019, qui aura lieu le 22 juin à 20h, le Centre d’Art de Richmond est heureux de présenter Hallelujah Leonard, un vibrant hommage à Leonard Cohen avec Dominique Quesnel à la voix accompagnée des musiciens Claude Fradette et Simon Dolan.

Cette aventure commence lors d’un spectacle donné au Théâtre de la Licorne où la comédienne Dominique Quesnel interprète la chanson Dance me to the end of Love de Leonard Cohen. Simon Dolan et Claude Fradette, musiciens accompagnateurs du spectacle, sont impressionnés par son interprétation. Sa voix remplie de soul est juste, profonde et bouleversante. De là, naît l’idée de monter ce spectacle intitulé Hallelujah Leonard, à l’intérieur duquel l’interprète féminine revisite les chansons de Cohen.

En formation trio, la musique et la poésie de Cohen vous seront interprétées de manière intime et chaleureuse. Un spectacle touchant!

Pour acheter des billets et consulter la programmation2019-2020 : www.centredartderichmond.ca, ou 819 826-2488.