Une 6e édition du festival Masqu’Alors bien remplie

Saint-Camille (RL) - Une nouvelle édition du festival international du masque se déroulait dans la petite municipalité de Saint-Camille et a pris fin dimanche soir dernier, non sans avoir offert une programmation diversifiée et des plus appréciées par le public. Mme Hildegund Janzing et son équipe de six personnes sur le comité de programmation, appuyée de plus d’une trentaine de bénévoles, accueillaient donc les visiteurs du 16 au 26 mai, afin de faire découvrir l’histoire des différents types de masques que l’on peut retrouver au travers le monde, ainsi que les similitudes culturelles qui s’y rattachent parfois. Parmi la programmation de renom offerte encore une fois cette année à cet évènement biennale, notons particulièrement la présence de M.Yves Sioui Durand et MmeCatherine Joncas de la troupe de théâtre autochtone Ondinnok, provenant de la région de Montréal, ceux-ci ayant passé la majeure partie de la semaine dans la région afin d’offrir un atelier divinatoire sur la culture du masque théâtral autochtone. Cette formation destinée aux artistes professionnels des arts de la scène aura certes eu un impact très important lors du festival. Autre moment fort s’il en est un, fut sans l’ombre d’un doute, la visite et la prestation d’une délégation brésilienne du festival outre-mer jumeau de celui québécois. Plusieurs activités gratuites, sont venus combler les plages horaires du festival de manière continue, telle que le populaire défilé masqué dans les rues, un atelier de créations et des expositions intérieures et extérieures, dont certaines de ces dernières sont prévues demeurer en permanence dans le décor de la municipalité. L’heure est maintenant au bilan pour les organisateurs, qui ont heureusement pu compter sur l’important support financier de partenaires de la région, dont notamment la ville de Saint-Camille, la MRC des Sources, le Gouvernement du Québec et Patrimoine Canada, afin d’assurer la présentation de cette nouvelle édition que l’on peut d’ores et déjà qualifier de réussite culturelle et sociale.