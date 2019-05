Le Centre d’art de Richmond dévoile sa programmation

Richmond – En date du 21 mai dernier, c’est sous le mot d’ordre «Cultivons la culture» que le Centre d’Art de Richmond a dévoilé sa programmation2019-2020. La soirée a été lancée par une prestation du duo comique sans filtre Sèxe Illégal. La chanteuse Alicia Deschênes, accompagnée de sa guitare, a également ravi les personnes présentes avec quelques chansons.

«Les deux artistes invités représentent bien les orientations de notre prochaine saison, explique François Tétreault, directeur général et artistique du Centre d’Art. D’abord, le public nous a clairement manifesté son intérêt pour l’humour. C’est donc six humoristes que nous recevrons l’an prochain parmi lesquels des noms bien établis comme Mario Jean, Maxim Martin et François Léveillée, mais aussi des humoristes de la relève comme Rosalie Vaillancourt et Arnaud Soly.»

S’ajoute aussi un accent particulier sur les artistes émergents en chanson comme Alicia Deschênes. «Nous jugeons important de donner une vitrine à ces artistes de talent qui plairont assurément à notre public», considère M.Tétreault.

Nouveauté cette année, les spectacles d’artistes émergents font partie de la promotion 100 % Garanti. Le public pourra donc assister aux spectacles de David Marin, de Alicia Deschênes, de Émilie Clepper, de Lou-Adriane Cassidy et de la jeune sensation française, Pomme, sans aucun risque. En effet, grâce à la promotion, les détenteurs de billets ont la possibilité de se faire rembourser advenant le cas où le spectacle ne leur plairait pas (selon certaines modalités).

Marc Hervieux à Sainte-Bibiane

À noter aussi, le Centre d’Art invitera l’espace d’une soirée le public dans la magnifique église Sainte-Bibiane, le 29 novembre, afin de présenter un spectacle de Noël mettant en vedette l’une des grandes voix du Québec, Marc Hervieux. «Le lieu et le chanteur en feront une soirée inoubliable!», assure François Tétreault. De plus, la prochaine programmation prévoit un concert classique en présentant le violoncelliste Stéphane Tétreault et la harpiste Valérie Milot.

Autre nouveauté, la carte de membre est maintenant de retour! Les Amis du Centre d’Art pourront ainsi bénéficier d’avantages tels que des rabais, des préventes et des sièges réservés. Des présentations cinématographiques s’ajouteront également à l’horaire grâce aux documentaires des Aventuriers Voyageurs qui dépeignent une multitude de destinations à travers le monde.

Finalement, les traditionnels contes sont de retour au Centre d’Art, eux qui font partie de sa personnalité depuis plusieurs années et qui sont grandement appréciés du public.