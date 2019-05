Poudrière : Isabelle Gosselin, campagne de financement et bénévoles

Windsor (RC) – À l’occasion des initiatives qui se forment au Parc historique de la Poudrière, l’artiste Isabelle Gosselin a présenté le conte Le Secret des érables le dimanche 5 mai dernier à trois occasions: 11h, 13h et 15h.

Campagne de financement

De mai 2019 au 30 avril 2020, les Amis de la Poudrière entament leur mission au niveau de sa campagne de financement. Être Amis de la Poudrière donne droit à 50$ de rabais sur une location de salle; un dollar de rabais sur les consommations alcoolisées lors des 5 à 7 et des activités culturelles et sociales organisées par la Poudrière.

Les modalités de paiement sont : par chèque (a/s) Parc historique de la Poudrière de Windsor), par carte de débit ou Visa sur place. Les coûts de la carte de membre sont les suivants: Aîné(e) de 55 ans et plus; une personne de 40$; une famille de 60$ et une corporation de 100$.

Appels aux bénévoles

La Poudrière est à la recherche de personnes dynamiques, accueillantes et charismatiques pour soutenir l’équipe en place, au besoin, et selon l’achalandage dans l’exécution des tâches suivantes: l’accueil et la l’orientation des visiteurs; le contrôle des entrées au besoin; la promotion du site; la gestion des statistiques; le bon déroulement des spectacles et des locations de salle (bar). S’ajoute également l’entretien intérieur et extérieur du site au besoin, dont le grand ménage du printemps des sentiers qui devrait s’amorcer dès le mois de mai.

De plus, l’équipe administrative de la Poudrière accepte les matériaux de construction inutilisés (2x4, 4x4, contreplaqué, peinture et autres items. Les personnes n’ont qu’à se présenter au bâtiment principal (342, rue Saint-Georges) ou contacter Yannik Scrosati, coordonnatrice générale au 819 845-5284.