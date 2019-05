Un voyage au cœur de la créativité au Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Valcourt – Le dimanche 5 mai, à 14h, s’est tenu le vernissage de la nouvelle exposition Voyages immobiles des artistes Francine Potvin et Diane Ferland présentée jusqu’au 18 août au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Celle-ci nous transporte au cœur de la créativité et nous invite à y découvrir toutes les faces cachées qu’elle renferme. Vous êtes invités à voyager à travers la nature omniprésente dans les œuvres de Francine Potvin ou encore parmi les nombreuses facettes du verre travaillé par Diane Ferland.

Dans Voyages immobiles, l’artiste multidisciplinaire Francine Potvin présente plusieurs nouvelles créations inspirées de la nature et de la flore sauvage. Céramiques atypiques, linogravures en noir et blanc de petits mammifères terrestres, collagraphies inspirées de graines de plantes et cyanotypes se donnent la réplique dans un corpus poétique et éclaté. L’artiste présente des séries de dessins à la tache d’encre qui deviennent un terreau fertile, laissant une grande place à l’interprétation de l’observateur. L’exposition s’articule autour des notions de correspondance et d’interrelation entre les différentes formes du vivant.

Dans l’exposition Voyages immobiles, l’artiste verrière estrienne Diane Ferland propose une véritable incursion au cœur de ses créations de verres colorées quelquefois texturées de dentelles, de plumes ou de plantes. Elle nous invite à réfléchir sur la notion de point de vue. Celui avec lequel on aborde une situation, décode un message ou interprète une œuvre. À partir de différents points de vue, l’observation des œuvres de cette dompteuse du verre donne naissance à un véritable kaléidoscope riche en formes, en couleurs et en lumières. Ferland a façonné un parcours sur mesure, diversifié à souhait, qui saura vous étonner.