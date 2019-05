L’Art Rock Show 9, sous le thème « Vérité ou Conséquences » à l’Escale

Asbestos (RL) - La classe d’art dramatique de cinquième secondaire de la polyvalente l’Escale d’Asbestos, tenait le vendredi 26 avril dernier, la neuvième édition de son spectacle de fin d’année à l’agora de l’école. La troupe de l’enseignant Martin Champagne a livré une performance théâtrale fortement appréciée du public, où la réflexion, l’humour et la musique étaient au rendez-vous. Ce programme de création unique s’échelonne des mois de septembre à avril et est entièrement écrit, réalisé et joué par les étudiants du cours de M. Champagne. Différents thèmes se sont succédé au fil des années tels: l’alcool au volant; la santé mentale et l’estime de soi pour ne nommer que ceux-là. Or pour 2019 le choix s’était arrêté sur les enjeux, problèmes, solutions, mais aussi les conséquences, qu’un jeune peut vivre en lien avec les ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le sang). «Il est très important dans le programme de présenter un spectacle de qualité, de sensibiliser et de divertir les spectateurs sur un sujet qui touche les adolescents en particulier. Le défi, qui est de traiter d’un sujet dramatique en y ajoutant une touche d’humour et de musique, fût une fois de plus atteint de brillante façon par les élèves cette année, avec la pièce “Vérité ou Conséquences”» De commenter l’enseignant.

Les membres du comité organisateur de ce spectacle sont: William Dubois, Marilou Champagne, Zachary Bisson, Noémie Courtemanche, Jordane Champagne-Giguère, Jackob Breton, Megan Beaudoin et Gabriel Desrochers-Grandmont. Ajoutons à cela les auteures de l’œuvre, qui mentionnons-le, sont également membres du comité, Lori-Jeanne Boilard, Océanne Hamel, Brytanie Dion, Mathilde Ménard et Anne-Catherine Fortier.