Les élèves du Studio K se démarquent au Mont-Tremblant

Danville (RL) - Les quatre troupes de danses urbaines hip-hop de l’école Stukio K de Danville, étaient de passage au Mont-Tremblant cette fin de semaine dans le cadre de la compétition nationale 5 6 7 8 Show Time. Les élèves de l’école de MlleKarine Jalbert se sont particulièrement démarqués en raison de leurs performances respectives. Ce fut notamment le cas pour les K-os (groupe de 8-11 ans) qui se sont mérité la seconde place de leur catégorie, de même que la troupe Lil’K, qui en plus de se positionner également à la deuxième marche du podium des 11 à 13 ans, s’est vu recevoir une invitation pour participer à la coupe du monde de danse, qui se déroulera cette année du 28 juin au 4 juillet prochain, au luxueux Fairmount Château de Whistler, situé dans les montagnes côtières de la Colombie-Britannique. Ce groupe composé de neuf danseuses, aura donc l’occasion de défendre les honneurs de l’école danvilloise en quelque sorte, alors que le groupe K-os, s’était mérité la médaille d’or l’an dernier, tandis que Lil’K raflait celle d’argent, à cette confrontation réunissant bons nombres de pays.

Bien qu’elles ne se soient pas classées parmi les trois premières places au cours de la dernière fin de semaine d’activités, les troupes Dynamik (14-16 ans) et K.O Krew (16 ans et +) méritent d’emblée de voir leurs efforts soulignés en raison des performances remarquables qu’elles ont livrés lors de cette compétition des plus relevés. Les prochains défis des danseurs et danseuses du Studio K se poursuivront dès la semaine prochaine, alors qu’ils se rendront du côté du Complexe Bell de Brossard, afin de participer à la populaire compétition IDance2019.