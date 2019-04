La lecture c'est bon comme le miel à Kingsey Falls

Par Roger Clavet

Alors qu’on entend souvent, en cette ère numérique, les experts nous prédire la fin des livres, la bibliothèque de Kingsey Falls semble prouver le contraire. Avec ses 680 abonnés, ses 3 000 prêts par mois et plus de 10 000 documents à emprunter ou consulter, cette bibliothèque municipale fait partie intégrante du réseau des bibliothèques du Centre-du-Québec, ce qui augmente considérablement son accès à une gamme d’ouvrages et de collections que peuvent s’échanger les succursales.

On ne le croirait pas, vue de l’extérieur, mais la bibliothèque de Kingsey Falls est une véritable ruche culturelle qui bourdonne d’activités. Et tout comme le miel, on en redemande toujours. Et puis, il y a les nombreux services en ligne qui donnent pratiquement accès à tous les périodiques et publications numériques au Québec.

Briser l’isolement

« Il y a quelques semaines, j’ai fait venir un livre des Îles-de-la-Madeleine que nous n’avions pas dans notre réseau. En moins d’une semaine, l’utilisateur de Kingsey Falls qui nous en avait fait la demande a pu mettre la main sur le livre qu’il cherchait », raconte Sonia Leroux, nouvelle coordonnatrice de la bibliothèque de Kingsey Falls. Madame Leroux succède ainsi à Suzanne Boulet, qui vient de prendre sa retraite après un quart de siècle de bons et loyaux services.

Originaire de Danville, Sonia Leroux s’emballe quand elle parle de tout ce qu’offre la bibliothèque de Kingsey Falls : quatre expositions thématiques annuelles; une vitrine des artisans; l’heure du conte pour enfants; et la liste est encore longue.

« Notre bibliothèque sert à tout le monde. Il y a des camionneurs qui empruntent, par exemple, des livres audio pour la route. D’autres abonnés optent pour des romans, des ouvrages de croissance personnelle ou encore, des biographies. C’est un lieu pour briser l’isolement », soutient Sonia Leroux.

En somme, la bibliothèque de Kingsey Falls est une véritable ruche où il fait toujours bon aller butiner.