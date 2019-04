Murale « Les 4 saisons de Saint-Camille »

Saint-Camille – Du 16 au 18 avril, les élèves de l’école primaire Christ-Roi de Saint-Camille auront la chance vivre une expérience unique et de rencontrer l’auteure et artiste Marie Barguirdjian. L’artiste rendra visite aux élèves de chacune des classes afin de leur faire découvrir l’artiste Riopelle et l’étude de l’hommage à Rosa Luxembourg. Ce sera à partir de cette découverte que les élèves pourront être inspirés pour créer une murale géante. Cette activité est rendue possible grâce à une contribution de la fondation Desjardins. Cette très grande murale, de 24 pieds par 6 pieds, sera réalisée à la salle Le Camillois, située au 157, rue Miquelon à Saint-Camille. Les élèves débuteront le travail de création en matinée et poursuivront jusqu’à ce que l’œuvre soit complétée. Des objets symboliques de la communauté de Saint-Camille et des quatre saisons seront ajoutés à la murale dans l’esprit de l’œuvre de Riopelle.

Par la suite, cette œuvre collective sera exposée dans le village de Saint-Camille. De 15h à 17h, les parents et les membres de la communauté sont invités à venir ajouter leur touche à la murale ou à simplement venir admirer le travail des jeunes artistes. Par la suite, tous les participants sont conviés à un souper échange et hot-dogs européen qui aura lieu au P’tit Bonheur de Saint-Camille, situé au 162, rue Miquelon. Dès 18h, ils pourront assister à conférence offerte gratuitement par l’artiste invitée. La conférence portera sur la littérature jeunesse et les arts. La littérature jeunesse d’aujourd’hui permet aux jeunes de développer un large bagage culturel, autant par les idées véhiculées dans les récits que par les illustrations les ouvrant au monde artistique. La littérature jeunesse et les arts offrent la chance aux enfants de découvrir différents univers et de se créer des repères leur permettant de mieux grandir et de mieux se situer dans le monde qui les entoure.

Pour plus d’information, contactez le directeur de l’école primaire Christ-Roi, M.Frédérick Audet: frédérick.audet@csdessommets.qc.ca.