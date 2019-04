Une soirée d’histoires, d’humour et de chansons avec Léveillé et Converset

Kingsbury (RC) – La population sera sans doute heureuse d’apprendre que le comité des Amis du luthier présente de nouveau une prestation du musicien et conteur Richard Léveillé, en compagnie du contrebassiste Benoît Converset. En 2016, le duo avait connu un grand succès lors de son passage au Centre communautaire de Kingsbury. Cette fois, les deux artistes seront de retour le samedi 13 avril, à 20h.

Le bagage du réputé guitariste qui est né et à grandi à Windsor recèle encore bien des surprises puisqu’il offre cette fois un spectacle complètement différent. Le psy des p’tits, Le virtuose de la Côte-Nord, L’ermite du Rang 4 sont autant de nouvelles histoires drôles et touchantes au titre évocateur, de personnages colorés au destin singulier rencontrés au hasard de sa vie, souvent dans la région du Val-Saint-François.

«Au fil des années, parallèlement à sa carrière de guitariste, Richard Léveillé a tiré de sa mémoire et de son imaginaire une quinzaine de contes et pas moins de 30 chansons, dont plusieurs ont été écrites en collaboration. Depuis une vingtaine d’années, il offre des prestations en tant que conteur et chanteur dans de nombreux évènements culturels au Québec, en France et ailleurs», rappelle Hélène Mager des Amis du luthier.

Un parcours remarquable

En début de carrière, avec différents groupes de musique, Richard Léveillé a participé à des évènements d’importance, tels que le Festival de jazz de Montréal, le Festival d’été de Québec et celui d’Asilah au Maroc. Puis, s’intéressant à la musique des Inuits dans le cadre d’études en ethnomusicologie, il a séjourné à deux reprises en Arctique où il a réalisé un documentaire. Il a ensuite collaboré à des enregistrements radio, télé et studio comme artiste invité, puis est lui-même devenu recherchiste à Radio-Canada. Il a aussi fait du théâtre et même joué dans deux films.

«En plus de sa participation dans le duo Fortin-Léveillé, auquel se sont greffés parfois Michel Donato et Marin Nasturica, il a aussi longtemps gagné sa vie en présentant des spectacles dans le cadre des Jeunesses musicales au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Il a par ailleurs beaucoup voyagé en pays étrangers à travers l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie», d’ajouter MmeMager.

Informations

Le spectacle se tiendra donc au Centre communautaire de Kingsbury situé au 430, de la rue Principale. Il n’y a pas de réservation et les portes ouvrent à 19h30. Un service de bar est offert sur place. L’entrée est de 15$ (12$ pour les résidents de Kingsbury et gratuits pour les jeunes de 15 ans et moins accompagnés de leurs parents). Pour plus d’informations, composez le 819 826-5858.

Le projet des Amis du luthier bénéficie du soutien de la Municipalité de Kingsbury, de la lutherie Saumier et des propriétaires de L’Ardoisière, une maison de tourisme située au cœur du village.