Guérir la Mère : Ginette Bureau présente son nouvel ouvrage

Val-Saint-François (RC) – Suite à sa dernière parution en 2016 avec Au fil des générations, Les Bureau d’Amérique, l’auteure Ginette Bureau présente son nouvel ouvrage intitulé Guérir la Mère – Transmissions inconscientes, parut chez Fides. Offert par l’Association des auteures et auteurs de l’Estrie, le lancement a eu lieu à la Maison Bleue patrimoniale située au parc du Domaine-Howard à Sherbrooke. C’est dans le cadre d’un brunch littéraire que l’évènement s’est déroulé le dimanche 31 mars, à 11h.

À travers la quatrième de couverture, Ginette Bureau raconte sa propre histoire et nous montre comment un blocage peut s’installer dans le corps et l’esprit et traverser les générations. Elle nous relate les effets dévastateurs des non-dits sur sa propre lignée familiale et le secret maternel que ses recherches lui ont permis de démasquer. Pour l’auteure, c’est en intégrant et en digérant ce conditionnement reçu que l’on peut s’en dégager et lui faire perdre son pouvoir, et ainsi reprendre notre liberté, à la fois dans notre corps et dans notre âme.

«Ma démarche se situe entre l’essai et le récit personnel. En me racontant, j’espère décrypter non seulement les trous noirs de mon psychisme, mais aussi aider mes lecteurs et lectrices à en faire autant. Bien que je pense à tous les blessés de ce monde, à tout le mal prédéterminé par une expérience traumatique non exprimée, je renonce à l’idée d’aider les autres en premier. Car je crois en toute sincérité que si je réussis ma transformation, d’autres pourront en profiter. De cela je suis convaincue», précise MmeBureau.