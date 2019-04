Deux auteurs jeunesse à la bibliothèque Daniel-Ménard de Richmond

Richmond (RC) – Les auteurs jeunesses, Juliana Léveillé-Trudel et Andrew Katz, viendront animer l’heure du conte le 12 avril, dès 19h, à la bibliothèque de Richmond avec leur album Comment attirer un ours qui aime lire?

Née à Montréal en 1985, Juliana Léveillé-Trudel a grandi en Estrie, plus précisément à Kingsbury. Elle a fréquenté l’école primaire du Plein-Cœur à Richmond et l’école secondaire du Tournesol de Windsor. Cette jeune femme pratique diverses formes d’écriture, dont le roman (Nirliit, La Peuplade, 2015), la littérature jeunesse (Comment attraper un ours qui aime lire, Chouette, 2018, coécrit avec Andrew Katz), le blogue et le théâtre. Elle a présenté sur scènes plusieurs de ses créations théâtrales et littéraires et dirige le spectacle de «storytelling» Enfabulation depuis 2017. Elle a conçu de nombreux projets de médiation culturelle et fondé les Productions de brousse.

Andrew Kratz enseigne au Collège Dawson en création littéraire. En 2013, il a remporté le prix d’excellence en enseignement du directeur général du Collège Dawson. Comment attirer un ours qui aime lire? est son premier livre pour enfants.

«Venez les rencontrer! Les petits et les grands seront charmés! Nous attendons les enfants en pyjama. Une collation sera servie, une collation pour attirer les ours…», d’ajouter Andrée Côté de la bibliothèque Daniel-Ménard de Richmond. .