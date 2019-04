Présentation du spectacle de fin d’année de l’Ensemble vocal l’Escaouette

Asbestos (RL) - Le centre des loisirs Notre-Dame-de-Toutes-joies, situé au 120 du boulevard Olivier à Asbestos, sera l’hôte le 13 avril prochain à 20h, du 36e concert de fin d’année de l’ensemble vocal l’Escaouette. C’est sous la direction de MmeLouise Deslongchamps, que la trentaine de choristes présents feront vibrer le public en interprétant des chansons tirées directement du répertoire cinématographique hollywoodien. En effet le thème abordé sera les mélodies créées ou adaptées pour le cinéma, où des compositions s’enchaîneront dans plusieurs langues et sauront assurément faire voyager le public au travers du temps. De la langue de Molière à l’anglais en passant par l’Italien, nous retrouverons une panoplie de pièces soigneusement sélectionnées: Il était une fois des gens heureux, Skyfalls, New York New York, Hallelujah et Van Pensiero, n’en sont que quelques exemples concrets et probants.

Une incursion dans le monde musical pour enfant fera également partie des volets de la soirée, alors que la troupe entonnera des chansons telles que: Le lion est mort ce soir (Le Roi Lion), Le gâteau empoisonné (Astérix et Cléopâtre), Double Trouble du film Harry Potter sans oublier la chanson Le festin provenant de la production Ratatouille. En tout ce sont 21 chansons qui sont actuellement prévues à l’horaire, toutes plus entraînantes les unes que les autres. Si l’an dernier l’ensemble vocal célébrait avec succès ses 35 ans d’existence lors d’un spectacle en compagnie du célèbre Gregory Charles, la présente édition ne devrait nullement être en reste avec des prestations engagées et de qualités de la part des membres impliqués.

Pour réserver vos places ou obtenir de plus amples informations au sujet de cette soirée musicale des plus attendues, il est possible de communiquer au 819-879-5894 ou encore au 819-716-0471.