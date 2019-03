Wotton se rassemble pour célébrer l’humour

Wotton (RL) - La salle municipale de Wotton était remplie dimanche dernier à l’occasion du premier Festival du rire tenu dans la municipalité. Cet après-midi de festivités où les saynètes et les blagues provenant de citoyens et citoyennes furent à l’honneur aura très certainement permis de découvrir des talents locaux, tout en se dilatant la rate entre amis. Ce clin d’œil à l’humour est une initiative citoyenne de la part de Mme Lise Champoux, qui a su greffer à son idée des partenaires majeurs tels que des contributions des députés fédéraux et provinciaux de la circonscription ainsi que différentes entreprises et organismes de la municipalité.

L’horaire de cette première édition fut des plus intéressantes en raison de la diversité des genres et styles présenté. Des enfants de l’école primaire Hamelin ont eu l’honneur de lancer les festivités de la journée avec une courte prestation de danse libre déguisée en clown. Certes une aventure pour le moins particulière pour ces derniers de se retrouver devant un public entassé à seulement quelques pas d’eux. Un segment musical est également venu chauffer la salle avec des chansons entrainantes et amusantes interprétées par des artistes locaux. «Je suis contente de voir que la population de Wotton et aussi des gens de l’extérieur ont répondu favorablement à l’invitation que les organisateurs du festival avaient lancée. Les sièges sont pratiquement tous occupés et les sourires des enfants comme des grands sont présents. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer à un numéro d’humour amateur aujourd’hui, merci aussi à tous ceux et celles qui travaillent fort à la réalisation de cet évènement ainsi qu’un grand merci à tous nos partenaires impliqués. C’est plaisant de voir le dynamise des gens de la place et des environs» de souligner madame Champoux. Le maire de la petite municipalité, M.Jocelyn Dion, avait de très bons mots à l’égard de l’instigatrice du projet. «Des initiatives comme celle-là, nous en voulons davantage à Wotton, chapeau à madame Champoux et son équipe pour l’organisation et la tenue de cet évènement mobilisateur pour la communauté.»