Festival irlandais : La Comtesse Cathleen O’Shea

Richmond (RC) – Dans le cadre du Festival irlandais de Richmond, une pièce de théâtre bilingue sera présentée à 19h30, les 28 et 29 mars prochains à l’École secondaire régionale de Richmond situé au 375, rue Armstrong. Les billets sont disponibles à l’entrée seulement.

Intitulée La Comtesse Cathleen O’Shea (The Countess Cathleen O’Shea) la pièce s’inspire d’un vieux conte irlandais et met en vedette les jeunes comédiennes et comédiens de la troupe de théâtre Ça Prend tout un Village. Le jour même ou la Comtesse Cathleen décide de s’aventurer au-delà des frontières de son domaine pour la première fois de sa vie, trois inconnus arrivent dans le village, tandis que les paysans se préparent pour une récolte très attendue.

Pour informations et renseignements, appeler 819-826-3929