Le Centre d’Art reçoit Kaïn en formule intime et Bears of Legend

Richmond – La première fin de semaine d’avril sera haute en spectacle au Centre d’Art de Richmond avec Kaïn le 5 avril et Bears of Legend le 6 avril.

Ce sera d’abord le groupe chouchou des Québécois, Kaïn, qui montera sur scène en formule intime. Ceux qui roulent leur bosse dans le paysage musical québécois depuis plus de dix ans réussiront sûrement à rallier la foule avec des classiques, tel que Embarque ma belle mais aussi des extraits de leur plus récent album, Welcome Bonheur.

Depuis un peu plus d’un an, le groupe compte également un nouveau membre en la personne de John Anthony Gagnon Robinette, à titre de nouveau guitariste. Jeune multi-instrumentiste de grand talent, il a occupé la scène avec plusieurs artistes établis depuis déjà quelques années. John est ainsi venu consolider un tournant important dans la carrière du groupe au moment où il lançait son plus récent album.

Puis ce sera au tour de l’impressionnant septuor Bears of Legend de prendre d’assaut la scène le 6 avril. Le groupe livre un mélange unique et frissonnant de folk, de musique classique et de rock progressif autour d’une poésie à la fois imagée et mystérieuse. On les considère comme l’un des collectifs les plus actifs et énergiques sur la scène québécoise!

Son plus récent album innove avec un concept étoffé et une imagerie fantastique envoûtante. Instruments folkloriques bien en mains, Bears of Legend surprend sur Ghostwritten Chronicles avec des arrangements originaux, des harmonies vocales puissantes et des thèmes orchestraux épiques.

Pour acheter des billets : www.centredartderichmond.ca.