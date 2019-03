L’organisme RAVIR, prépare la semaine de la culture

Asbestos (RL) - Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR), avait par l’entremise de son président Donald Mercier, convié des dignitaires provenant de l’ensemble des conseils municipaux de la MRC des Sources, a une soirée traitant de culture au club de chasse et pêche Larochelle d’Asbestos jeudi dernier. Cette soirée avait pour but de lancer officiellement le projet de la semaine de la culture que l’organisme désire organiser du 23 au 29 septembre prochain, sous le thème Tisser des liens, bâtir des ponts.

Chaque année, depuis 22 ans maintenant, se tiennent les journées de la culture, trois journées complètes, où un peu partout à travers le Québec, les gens soulignent l’importance des arts et de la culture. Or dans le but d’amener ce volet un peu plus loin, M.Richard Letendre, membre de RAVIR lança l’idée à son groupe de réunir les sept municipalités présentes dans la MRC, où chacune pourraient tenir une journée thématique, créant du même coup la semaine de la culture. Comme la réponse des différents conseils fût positive, les jours de la semaine furent attribués entre les municipalités par elles-mêmes, si bien que l’horaire, qui pourrait être sujet à changement au besoin d’ici l’automne, se traduit comme suit: le lundi 23 septembre, le village de Saint-Camille lancera officiellement les festivités, suivi de St-Adrien le mardi, de St-Georges de Windsor le mercredi, Wotton prendra charge du jeudi, alors que Danville aura le créneau du vendredi.

Les festivités se transporteront ensuite du côté d’Ham-Sud le samedi avant de voir Asbestos clore cette semaine de la culture, le dimanche. Suite à l’attribution des jours respectifs, les membres du comité RAVIR, ont invités les représentants de chacune des municipalités à participer à un petit jeu questionnaire amical traitant de cultures générales. Une chaude lutte du savoir aura débouché sur une victoire de l’équipe de Saint-Camille, avec à sa tête le maire M.Philippe Pagé, qui ont savouré ce moment avec diplomatie et humour en compagnie du reste de l’assemblée. Plus de détails suivront au cours des prochains mois, concernant les programmations qui seront offertes à l’automne.