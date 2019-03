Premier roman pour une auteure de Danville

Danville (RL) - Si l’écriture d’un roman représente un travail colossal comme on le sait, il en fût à tout le moins atténué quelque peu par une inspiration marquée et soudaine pour une auteure de Danville. En effet, MmeFrance Morissette, qui s’adonnait jusque-là, principalement à l’écriture de poésie et de texte de chansons, et ce depuis plusieurs années, s’est sentie au matin du 28 octobre 2018, comme envahit d’une inspiration qui l’aura menée à l’écriture d’un premier roman. Cet ouvrage destiné à un public littéraire adulte totalisant plus de 400 pages s’intitule La rescapée… de l’amour.

Ce premier volet de la série À la vie, à la Mer, fut complété en quelques semaines d’écritures seulement, si bien qu’à ce jour, la série comptabilise d’ores et déjà quatre tomes. «Je n’avais jamais écrit de livre par le passé, il m’était arrivé de vouloir essayer il y a de cela quelques années, mais après un paragraphe ou deux environ, j’ai abandonné l’idée que je ne jugeais pas faite pour moi à ce moment. Je ne cacherai donc pas que je trouve plutôt spécial moi-même, la rapidité avec laquelle j’ai produite ce livre, de plus, en aucun temps je n’ai été confronté au syndrome de la page blanche. En fait ce qui est particulier, c’est que je me sentais aux premières loges émotionnellement et imprégnée des aléas d’une histoire amoureuse, qui était pourtant de ma création et dont je connaissais très bien la suite.» D’expliquer l’auteure avec le sourire.

La sortie du premier tome de la série devrait avoir lieu vers la fin de mois d’avril prochain, mais comme il s’agit d’une autoproduction littéraire, produite avec le support de la maison d’édition BouquinBec, il reste encore plusieurs détails à peaufiner avant de cibler la date et l’endroit exact du lancement officiel. Le roman La rescapée… de l’amour dont la page couverture est signée Valérie Chabot, une artiste de St-Jérôme dans les Laurentides, relate l’histoire amoureuse d’Alexine, une jeune femme retrouvée échouée sur les berges d’une mer écossaise, par Magnus, un homme de cœur qui est à la quête d’une pierre bleue lui ayant été dérobée. Naviguant entre l’Écosse et la France, naîtra un amour puissant entre les deux où la passion, l’érotisme et la tendresse viendront accompagner leur histoire.