Donald Dubuc prêt pour la St-Patrick et la danse trad

Richmond (RC) – Prenant part cette année à la parade dans les rues de Richmond, Donald Dubuc a décidé de faire une pierre deux coups. «Il y a du nouveau cette année, car je vais être dans la parade afin d’inviter les gens à passer de “watchcheux” à “danseux”. Tu as le goût de venir marcher la parade et de faire quelques figures de danse en cours de route? T’inquiète, ce ne sera rien de bien compliqué! Laisse-moi savoir que ça t’intéresse et je te donnerai les détails. Pour te remercier de ta participation, ton admission à la danse sera “sur mon bras”.

C’est donc de même qu’on va s’amuser le dimanche 17 mars, de 15 h à 18 h, au Centre Sainte-Famille situé au 155, rue Craig. Musique “live” et danses “câlées”. Et ce n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience. Donald Dubuc au call et l’animation (cuillères et osselets), Félix Michaud-Duhamel (violon, guitare, podo) et Timi Turmel (accordéon) seront sur place pour ce spécial de la St-Patrick. Le coût à l’entrée est de 10 $ pour les 3 à 17 ans et c’est gratuit pour les 2 ans et moins. Pour information : contact@donalddubuc.com, ou 819 943-3540.