Un festival du rire voit le jour à Wotton

Wotton (RL) - Un tout nouveau festival se tiendra du côté de Wotton le dimanche 24 mars prochain, alors que Le Festival du Rire en sera à sa première édition. Cette fête de l’humour se tiendra à la salle municipale située au 759 de la rue St-Jean, à compter de 13h30. Il s’agira donc d’une journée d’activités intergénérationnelles ayant comme but premier de faire rayonner les gens et leur région, tout en permettant de fraterniser dans le plaisir et la bonne humeur. Ainsi plusieurs groupes issus de la communauté, de comités et/ou d’associations de Wotton, se prêteront au jeu de la présence scénique, afin de que tout un chacun puisse se dilater la rate devant de petite saynète (Sketch), de contes et d’histoires comiques, qui se voudront être fait avec tact, diplomatie et dans un langage où la vulgarité sera proscrite.

Les profits réalisés lors de cette journée seront redistribués parmi certains groupes et organismes bénévoles, directement impliqués dans l’organisation et la tenue de cet évènement, qui se veut des plus prometteurs. Une partie des sommes amassés pourraient également venir en aide à la cause des ainés, soutenir les gens atteints de maladies, aux aidants naturels ainsi qu’aux jeunes sportifs wottonnais, qui doivent parfaire leurs techniques à l’extérieur de la municipalité. Pour information supplémentaire il est possible de rejoindre madame Lise Champoux au numéro suivant: 819-828-2102.