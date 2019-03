Richmond – Avant le cinéma, avant les livres, il y avait les contes. Le duo des Prétendants, Sylvain Racine et Paul Bradley, sera au Réfectoire du Centre d’Art de Richmond pour présenter De Bières et de Bonne Guerre. L’évènement aura lieu le vendredi 15 mars, à 20h. Le coût à l’entrée est de 15$. Réservation en ligne et information : lescontesdurefectoire.com, ou au 819 943-3540.