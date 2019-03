Le Centre d’Art reçoit Pascal Allard le 30 mars

Richmond – Une soirée tout en country attend les spectateurs le 30 mars prochain au Centre d’Art de Richmond alors que Pascal Allard, que l’on surnomme le cowboy en running, viendra enflammer les planches.

Amateur dès l’enfance de Bobby Hachey, Marcel Martel, Willie Nelson et des Beach Boys, Pascal Allard se découvre une passion pour la guitare à l’adolescence. La vie continue pour celui qui devient alors adulte, mais qui n’oublie pas ses amours de jeunesse: le country et la guitare.

Secoué par le décès de sa grand-mère en 2003, il se lance dans la conception d’un album de chansons originales afin de réaliser son rêve d’enfance. Malgré les arrangements pop de sa création, Pascal cache difficilement le cowboy qui sommeille en lui durant sa tournée de promotion, grattant des airs de Roy Orbison et de Johnny Cash lors de ses entrevues médiatiques.

Après avoir composé quelques années pour la télévision, reviens à ses racines country en 2014. Il écrit et compose des chansons dans le but de les proposer à d’autres artistes, mais en achevant le morceau Je voulais marier Renée Martel, il réalise que lui seul peut le chanter et lance un album qui porte le même nom que sa composition. Pascal Allard se voit accueillir instantanément par les artistes, musiciens et artisans du milieu country. On reconnait son originalité, son professionnalisme et sa présence scénique qui ne laisse personne indifférent.

En septembre 2018, il est de la distribution du spectacle d’ouverture du Festival Western de St-Tite avec Roch Voisine, Fabien Cloutier, Marc Hervieux, David Thibault et le légendaire Michel Louvain. Le spectacle thématique porte le nom de sa chanson, Je voulais marier Renée Martel, une décision prise par Renée Martel elle-même, également directrice artistique du spectacle. Pascal Allard est d’ailleurs très heureux d’accompagner la chanteuse en première partie lors de sa toute nouvelle tournée qui débute à l’hiver2019.

Il présente également en septembre un nouvel album éponyme sur lequel participe Ariane Laniel, Manon Bédard et Gildor Roy. L’artiste continue d’établir son identité artistique à travers ses influences et en maniant leurs références avec une originalité étonnante. Et pourquoi éponyme? «Parce que c’est ça mon style de musique», affirme Pascal Allard!

Pour acheter des billets: www.centredartderichmond.ca.