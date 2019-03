Windsor – C’est avec beaucoup de fierté que nous annonçons que deux élèves de deuxième secondaire, Frédérique Blais et Marie-Mai Maurice, ont remporté le concours Slam ta motivation.

Ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 20 qui fréquentent un établissement scolaire public ou privé du secteur francophone, ou anglophone de l’Estrie, cette activité est une initiative du Projet Partenaires pour la réussite éducative, en collaboration avec le Slam du Tremplin. Frédérique et Marie-Mai ont ébloui le jury avec leur slam Si tu veux, tu peux!

Félicitations les filles, vous êtes de véritables modèles, des ambassadrices de la persévérance et de la motivation scolaire! Et on va se vanter un peu! Pour une deuxième année consécutive que ce sont des représentantes du Tournesol qui l’emportent!