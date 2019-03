Une artiste de Danville expose au P’tit Bonheur de Saint-Camille

Saint-Camille (RL) - Anouk Lacasse, artiste peintre et illustratrice résidente de Danville, procédait le samedi 2 février dernier au vernissage de son exposition Nature de femme qui habitera l’espace Hortense du P’tit Bonheur de Saint-Camille, jusqu’au 24 mars prochain. Originaire de Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie, MlleLacasse compte maintenant plus d’une vingtaine d’années de métier qui l’auront amenée à peaufiner son art au travers de concours, d’expositions et de collaborations des plus enrichissantes.

Invitée à nous parler de Nature de femme, l’artiste eut la délicatesse de nous ouvrir les paramètres de son univers artistique. «Il existe dans le thème de la femme une profondeur que je voulais explorer. Une profondeur différente de celle que l’on peut retrouver chez l’homme de par les étapes de vie qui sont en mesure de rassembler l’ensemble des femmes, comme la maternité par exemple. J’aborde dans mes toiles, certains moments marquants de ma vie ainsi que l’histoire et parfois des lieux qui s’y rattachent. Je me définis de plus en plus en tant que personne avec le temps et cela se transpose certainement dans mes œuvres. Je travaille beaucoup à partir de séances photo avec modèles que je réalise personnellement, comme dans ce cas-ci, où ma professeure de yoga de l’époque me démontrait une belle incarnation de ce qu’est une femme bien ancrée dans son corps et dans sa vision spirituelle. À partir des photos je jumelle des idées de créations avec la nature, une facette de la vie qui est très importante pour moi… d’où provient donc l’essence même de l’exposition actuelle.» De confier la jeune femme.

Il est donc possible de s’imprégner des œuvres d’acryliques et de crayons de l’artiste en se rendant du côté du P’tit bonheur de Saint-Camille, jusqu’au 24 mars prochain.