Festival du patrimoine irlandais du 2 au 29 mars

Richmond (RC) – C’est du 2 au 29 mars que le patrimoine irlandais (Irish Heritage Festival) apportera de nouveau sa signature au sein de la région de Richmond. Une contribution qui, pour l’édition de la 142e Société St-Patrick, permettra de nouveau d’offrir un héritage bien sauvegardé au fil des ans.

Voici les évènements et activités parmi lesquels histoires, musique, prestations, visites, animations, amusements et autres volets suivants:

• Samedi 2, 13h30: Encan vert et levée de fond au profit de la Légion canadienne de Richmond. À la Légion.

• Samedi 2, 18h: Souper de corned beef à l’Hôtel Grand Central.

• Dimanche 3, 11h: Thé irlandais à la salle de l’Église St-Andrew à Canton de Melbourne.

• Vendredi 8, 19h: Évènement de narration, prestations de jeunes et de la narratrice Patti Warnock; présentation du vidéo Derry Girl. À la salle municipale du Canton de Melbourne.

• Samedi 9, 14h: Exposition d’artistes locaux et atelier; Sandra Picken Roberts, peinture sur ardoise; Andrea Barrie, artiste et conceptrice; Mélanie Ann Fallnbigl, artiste multidisciplinaire et professeur d’art; Pennie Lynch, artiste du bois; Morgan, Damian et Jesse Roberts, savonniers. À la Vieille Gare de Richmond.

• Samedi 9, 18h30: Histoire de la langue irlandaise au Canada avec Danny Doyle, auteur et recherchiste. À la Résidence Wales Home du Canton de Cleveland.

• Mardi 12, 14h: Thé et bref exposé de l’Irlande avec Patricia Keenan. À l’École secondaire régionale de Richmond.

• Mercredi 13, 14h. Partage d’histoires irlandaises avec les animatrices Kathlee, et Bev Smith. À la Résidence Wales Home du Canton de Cleveland.

• Vendredi 15, 18h30: Contes pour enfants de 3 à 5 ans par Jennifer Brown et Rebecca Taylor. À l’école primaire St-Francis de Richmond.

• Samedi 16, 19h: Fête de cuisine (kitchen party) avec des musiciens locaux, dont Matt McCully, les Rutherfords et les Waterboys. Au Club de golf Melbourne-Richmond.

• Dimanche 17, 9h30: Messe de la St-Patrick en l’église de Sainte-Bibiane. À Richmond.

• Dimanche 17, 14h: Parade de la Saint-Patrick dans les rues de Richmond.

• Dimanche 17, 16h: Danse trad avec le câleur Donald Dubuc et des musiciens traditionnels. Au Centre communautaire Sainte-Famille à Richmond.

• Samedi 23, 20h: Danse du Club4-H avec le groupe Slightly Haggard des Cantons. Au Centre communautaire Sainte-Famille à Richmond.

• Dimanche 24, 9h: Brunch reconnaissance des participants à la parade de la St-Patrick. À la Légion canadienne de Richmond.

• Jeudi 28 et 29, à 20h: Pièce de théâtre, The Countess Cathleen O’Shea, présentée par le Théâtre Ça prend tout un Village. À l’auditorium de l’École secondaire régionale de Richmond.

• Date et lieu à déterminer : Atelier interactif sur les rythmes irlandais à la caisse claire. Avec Bernard Riche, batteur et compositeur.

La Société Saint-Patrick de Richmond et région reconnait l’appui financier du gouvernement du Canada. Pour plus de renseignements, consultez richmondstpats.org/.