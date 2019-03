Trente-cinq enfants de St-Francis découvrent la biblio RCM

Richmond (RC) – Présidente du comité des bénévoles de la Bibliothèque municipale Daniel-Ménard RCM, Andrée Côté a eu l’idée d’inviter les 35 enfants de première année de l’école St-Francis. Une occasion de saluer la persévérance scolaire et du même coup de découvrir l’espace de la bibliothèque au Centre communautaire auprès des jeunes.

Nous continuons de recevoir des classes de l’école Plein-Coeur lorsque la biblio n’est pas ouverte aux abonnés, mais c’est la première fois que nous recevons deux classes de St-Francis. Pourtant, il n’y a pas beaucoup de distance entre les deux écoles», constate MmeCôté, qui souhaite que des initiatives du genre puissent se répéter.

Pour l’occasion, la professeure de musique au Centre d’Art de Richmond et résidente à Ulverton, Julie Miller, a lu le récit illustré de Rhonda Mitchell, The Talking Cloth, qui a ravi les enfants avec ses peintures à l’huile, les personnages afro-américains expressifs, les symboles et les tissus à motifs audacieux. Au terme de la rencontre qui s’est tenue à l’heure du midi, le 19 février, les jeunes ont pu découvrir l’espace de la bibliothèque.

La conseillère au siège numéro 1 du Canton de Melbourne, Lois Miller, était présente avec quelques mamans qui ont partagé le plaisir suscité par Julie Miller auprès des enfants.

Offrant plus de 16 000 titres en anglais et en français, la bibliothèque Daniel-Ménard RCM est un organisme autonome desservant les municipalités de Richmond, du Canton de Cleveland et du Canton de Melbourne.