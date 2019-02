Le Centre d’Art de Richmond reçoit Kyra Shaughnessy pour la Saint-Patrick

Richmond – Dans le cadre des festivités de la Saint-Patrick, le Centre d’Art de Richmond présente la chanteuse Kyra Shaughnessy le 16 mars prochain, à 20h. Elle charmera assurément avec son folk-roots épuré, teinté de jazz par sa voix feutrée et de sa poésie simple qui captive les publics de tous les âges.

Après avoir obtenu un grand succès dans le milieu du spoken word (littéralement «mot parlé»), Kyra Shaughnessy décide de prêter sa plume à l’écriture de chansons. Elle lance son premier album, One Step Closer, en 2009, suivi d’un album éponyme bilingue, en 2010. C’est accompagné d’une guitare et d’un banjo qu’elle se promène un peu partout au Canada pour faire découvrir sa musique.

Après la sortie en 2013 de son troisième album, Waiting for the Light, Kyra est acceptée à l’École nationale de la chanson. Elle y passera dix mois intensifs à peaufiner tous les aspects du métier, notamment la composition de chansons francophones. Puis en 2015, elle fera paraitre Passage, un disque de folk-roots savamment métissé où guitare, violoncelle, kora, piano et percussions s’amalgament.

À l’été 2016, Kyra Shaughnessy participe au Festival en chanson de Petite-Vallée où elle récolte le prix de La Fabrique culturelle, le prix Pauline-Julien du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la prise de parole et le prix Belle et Bum Télé-Québec.

À peine deux ans après Passage, on la retrouve avec un tout nouvel album, Standing Still. «Recueillement auprès du souffle sacré des bêtes de la forêt, hommage à la vulnérabilité et à l’immobilité, ce cinquième opus de l’Estrienne réunit une série de petits bijoux folk qui nous ramènent à ces moments de fulgurance suspendue, lorsque notre esprit parvient à s’extraire des courants de la vie moderne» peut-on lire sur son site Internet.

Pour acheter des billets: www.centredartderichmond.ca/.