Le Centre d’Art de Richmond reçoit Pascale Picard

Richmond – L’auteure-compositrice-interprète qui a fait sa place dans le cœur du public québécois depuis 2007, Pascale Picard, sera de passage au Centre d’Art de Richmond le 23 février prochain. La population est invitée à venir redécouvrir et apprécier cette artiste de talent.

C’est dans sa ville natale de Québec, et fidèle à sa guitare que Pascale Picard a foulé ses premières scènes en se produisant dans différents bars. D’abord en interprétant des reprises puis en y intégrant petit à petit des compositions originales, qui se retrouveront sur son premier album paru en 2007 Me, Myself and Us. Un opus auréolé de succès qui s’écoulera à plus de 300000 copies vendues et permettra à Pascale Picard de faire une entrée fracassante sur la scène québécoise et française.

Avec deux Félix en poche et quatre ans sur la route plus tard, l’artiste récidive avec A Letter to No One qui voit le jour en mai 2011. Un album qui fait plaisir au public, avide de nouveau matériel de la part de Pascale Picard.

All Things Pass suivra en 2014. Puis après quelques années à sillonner le Québec, Pascal décide en 2017 de s’offrir une pause afin de jouer son nouveau rôle de maman à temps plein. Elle tombe alors dans une période créative prolifique qui se transforme rapidement en un quatrième album, réalisé par Antoine Gratton, qui parait en octobre 2018: The Beauty We’ve Found.

Dans ses dernières créations, Pascale Picard explore un nouvel instrument: le piano. Elle s’en sert afin de décorer ses pièces de cordes cristallines et de textes optimistes, vulnérables et personnels.

Pour acheter des billets: www.centredartderichmond.ca/.

Stéphanie Bénéteau

À l’approche du passage de Pascale Picard, les Contes du Réfectoire présentes Avant le cinéma, avant les livres, il y avait les contes. Le vendredi 15 février, à 20 h, Stéphanie Bénéteau réserve des contes d’amour et de désir. Réservations en ligne en informations: www.lescontesdurefectoire.com, ou le 819 943-3540.