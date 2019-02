Un nouveau genre théâtral au p’tit bonheur de Saint-Camille

Saint-Camille (RL) - Le P‘tit bonheur de Saint-Camille, accueille en ses murs l’œuvre multidisciplinaire ONIRISME, qui se veut être une création interactive nouveau genre basé sur le principe de la téléprésence. Elle reliera pour l’occasion les salles de spectacles camilloise ainsi que la Coopérative de Solidarité Paradis située à Rimouski, au terme d’une semaine de résidence en création simultanée entre eux. Il s’agit donc d’une création artistique présentée au même moment, dans plus d’une salle à la fois et où les acteurs interagiront d’un lieu à l’autre par voie de répliques actives ainsi que d’effets visuels et sonores. Affilié au réseau «scènes ouvertes» et sa station SCENIC, développée par la Société des arts technologiques [SAT] de Montréal, la salle de spectacle estrienne jouie donc d’une grande opportunité, soit celle de participer au développement de l’art nouveau genre en compagnie de 22 autres lieux de diffusions à travers le Québec. L’œuvre ONIRISME, mise en scène par Isabelle Clermont, sera donc présentée le samedi 16 février prochain à compter de 20h. Les gens intéressés à assister à une parcelle du renouveau théâtral brisant les barrières de distances, peuvent consulter le site web du P’tit bonheur de Saint-Camille au: www.ptitbonheur.org, pour de plus amples détails.