Le Pérou à l’Escale : spectacle-bénéfice

Asbestos – Une idée originale pour aider le financement d’un voyage humanitaire pour le groupe Jeunes du monde de 12 étudiantes de l’école secondaire l’Escale. Un peu de chaleur dans la froidure de février! La projection du film documentaire «Pérou d’hier à aujourd’hui» aura lieu le 22 février à 19h à la salle publique de l’Escale. «Les Grands Explorateurs»: un film documentaire, réalisé et commenté en direct par la globe-trotter reconnue Josée Gaudreau, qui saura vous transmettre sa passion pour le voyage et la découverte.

Mais avant cette chance unique que nous avons d’avoir cette projection directement chez nous, les jeunes vous accueilleront à partir de 18h pour que vous puissiez échanger avec elles sur leur projet. Les bières de la microbrasserie Moulin7 seront en vente sur place. En première partie de spectacle, à 19h, le groupe Jeunes du monde présentera un Talent Show. Annabelle Duplessis, jeune instigatrice de cette activité, explique: «Nous avions le goût de faire quelque chose de différent et un talent show était une occasion de faire briller les talents d’ici!»

Par la suite, nous accueillerons Josée Gaudreau, des Grands explorateurs, pour la projection du documentaire. Ce film de culture et d’aventure nous fera découvrir le peuple andin, les secrets des Incas et de leurs mystérieuses cités perdues. Des images à couper le souffle!

Cette soirée organisée par le groupe Jeunes du monde aidera au financement de leur voyage humanitaire qui aura lieu en juin prochain. La destination, vous l’aurez devinée, est le Pérou. Allyson Vega Letendre, étudiante impliquée, ajoute: «Nous cherchions une idée originale pour le financement de notre voyage. Alors, pourquoi pas présenter le Pérou à la population de chez nous pour les sensibiliser à ce que nous vivrons !».

Le voyage humanitaire en coopération internationale permettra à ces jeunes de secondaire3 et 4 de vivre une expérience hors du commun en travaillant en orphelinat et avec les personnes âgées. «Découvrir un pays, aider les gens et vivre selon les coutumes en habitant dans des familles d’accueil, ce n’est pas rien. Ce groupe de jeunes a vraiment besoin que les gens d’Asbestos et de la région viennent les encourager pour ramasser des sous. Elles vous ont préparé toute une soirée!», conclut Sébastien Lefebvre, éducateur spécialisé, accompagnateur pour le projet.