RAVIR invite la population à l’exposition des « Broches à Foin »

Asbestos (RL) - Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) invite la population à visiter des expositions thématiques, présentées ponctuellement dans les établissements de l’Hôpital, CLSC et Centre d’hébergement d’Asbestos. Ces expositions permettent de mieux faire connaître le travail, le talent et l’historique culturel des artistes de la région.

Ainsi, le public pourra s’imprégner jusqu’au 30 janvier prochain du parcours artistique du duo de théâtre clownesque «Les broches à foin». Marie Tison et Denis Clément, qui forment un couple autant dans la collaboration créative que dans la vie de tous les jours, dirigent ensemble des ateliers de théâtre pour enfants depuis une quinzaine d’années, principalement dans la municipalité qu’ils habitent, Saint-Camille.

Après avoir participé conjointement à la première édition du festival Masqu’alors de Saint-Camille en 2009, ces derniers répétèrent l’expérience par la suite, mais cette fois en promouvant une troupe de théâtre pour enfants. Marie Tison, forte de ses études en piano et de sa formation continu en théâtre, assure la scénographie et la musique de chacune des productions du tandem. Denis Clément, qui est un acteur autodidacte, a quant à lui perfectionné son art du jeu au travers des formations et entraînements de clown, masque, danse et voix, ce qui lui confina bons nombre d’expériences pertinentes au fil des ans. Interprétation, mise en scène, enseignement, expérience radiophonique et musicale, sont quelques-unes des diversités auxquelles l’homme s’est adonné au cours de sa carrière. Depuis 2016, il fait de la figuration à la télévision et au cinéma.

En 2018, «Les Broches à Foin» ont d’ailleurs propagé leur passion en entreprenant une série d’ateliers de clown pour adultes à Sherbrooke. Une exposition photo est donc à la disposition du public afin de relater quelques-uns des moments marquants du cheminement de carrière des artistes.