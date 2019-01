Le Centre d’art de Richmond reçoit Peter Henry Philips

Richmond – L’artiste aux talents aussi multiples que les cordes à son arc, Peter Henry Phillips, sera de passage au Centre d’Art de Richmond le 26 janvier prochain. La population est invitée à venir découvrir et apprécier ce chanteur et musicien natif et résident de l’Estrie.

Auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste, créateur de musique de film et réalisateur, aussi prolifique que polyvalent, Pilou alias Peter Henry Phillips a fait sa marque dans le paysage québécois et ailleurs. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur, compositeur et musicien aux côtés de plusieurs artistes. Détenteur d’un baccalauréat en contrebasse du Conservatoire de musique de Montréal, il a entre autres accompagné Ariane Moffatt, Jorane, Elisapie, Lewis Furey, Tomas Jensen et Navet Confit en tant que multi-instrumentiste.

En 2007, Pilou a fait partie du groupe Mimosa, qui s’est mérité la première place aux Francouvertes. Il a aussi évolué au sein du groupe Elektrik Bones à titre d’auteur-compositeur, musicien et chanteur du groupe. Puis avec son projet solo, Peter Henry Phillips, il fait paraître The Origin en 2015.

C’est à force de travailler les compositions et arrangements de ses propres titres qu’il se découvre un talent en réalisation. Il portera ainsi ce chapeau notamment pour Marie-Jo Thério (Chasing Lydie), Philippe Brach (La foire et l’ordre), David Giguère (Hisser haut), Sébastien Lacombe (Territoires) et Ines Talbi (Boarding Gate).

« Plus tôt cet automne, il nous présentait son plus récent album, La Vraie Nature, composé pour la série télé du même nom, diffusée sur TVA. On y retrouve la singularité et la puissance de sa voix dans des textes livrés en anglais et en français qui nous transportent dans un univers de mélodies riches et envoûtantes », mentionne François Tétreault, directeur général et artistique du Centre d’Art.

Jamais à court d’idées, il a aussi récemment acheté l’église de son village à Saint-Adrien afin d’y installer le Projet 1606, un hub créatif qui rassemble des gens de tous les horizons afin de créer des liens et de stimuler le tissu social.

Pour acheter des billets : www.centredartderichmond.ca.