Une rencontre appréciée de Laurie Marois

Brompton – En date du 30 novembre, la galerie d’art adolescent L’exposant X accueillait l’artiste Laurie Marois en vue de la préparation de sa prochaine exposition hivernale.

Collaborer avec des artistes professionnels afin de mettre les jeunes en contact avec des modèles de réussite dans le domaine des arts, qui les motiveront à créer eux-mêmes. Voilà un des objectifs que la galerie s’est fixés. Laurie Marois, originaire du Lac-Saint-Jean, était la prochaine artiste mentore. Les élèves de l’École secondaire Bromptonville avaient l’opportunité de l’entendre présenter son parcours personnel et professionnel. Au cours de l’après-midi, cette dernière accompagnait un groupe d’élèves dans la réalisation d’une peinture animalière en direct. Un happening artistique haut en couleur est à prévoir!

L’artiste, ancienne enseignante, connait un tel succès sur les médias sociaux qu’elle se consacre uniquement à son art. Plusieurs ont eu la chance de l’apercevoir dans le spectacle télévisuel de la Saint-Jean sur les plaines d’Abraham.

«Laurie Marois s’exprime à la fois dans une démarche figurative et abstraite. Ses œuvres colorées et énergiques combinent judicieusement ces deux univers. L’artiste privilégie les œuvres de grands formats et sa production artistique se fait par séquence dont une œuvre ne nait jamais seule. Les formes animalières sont actuellement au centre de ses recherches picturales. De cette ménagerie se révèle une gestuelle précise aux coups de pinceaux assurés, cohabitant harmonieusement avec l’imprévisible technique du dripping. Une dichotomie picturale qui se veut le miroir même de la personnalité de l’artiste, à la fois organisée et imprévisible», explique Barbara Meilleur, enseignante d’arts plastiques et administratrice de la Galerie L’exposant X.

La présence de Laurie Marois à titre de conférencière et de collaboratrice à L’exposant X est possible grâce à la générosité de deux partenaires: l’entreprise Ball ainsi que Pébéo. L’exposant X est un lieu de diffusion professionnel qui permet à de jeunes artistes adolescents et à des artistes professionnels de mettre sur pied des expositions contemporaines et de les présenter au public.