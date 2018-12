Une artiste de la région se démarque au Salon des métiers d’arts

Asbestos (RL) - Danny Bergeron, une artiste mode, propriétaire de la boutique DéciBelles Créations, située au 337 de la rue Manville Ouest à Asbestos, s’est vue décerner un honneur des plus flatteurs lors de son récent passage au Salon des métiers d’arts du Québec à Montréal. En effet son entreprise fut sélectionnée parmi plus de 400 exposants, comme étant l’un des 10 coups de cœur du porte-parole de l’évènement, l’animateur et comédien Christian Bégin. «C’est certain que c’est très apprécié ce genre de reconnaissance, car cela signifie que nos créations rejoignent les gens de façon concrète et ce titre offre une visibilité accrue et inespérée à tous les artisans sur place. J’aime croire que la diversité dans les produits ainsi que le volet renaissance donné aux vêtements et articles de la collection sont des contributeurs importants dans la sélection de DéciBelles par monsieur Begin.» De confier la jeune entrepreneure.

DéciBelles Créations est une entreprise lancée à la fin de l’année2015 et qui porte essentiellement sur le recyclage et la transformation de matières telles que le cuir, le jeans et principalement la fourrure, afin de leur donner une seconde vie permettant du même coup de vêtir les gens d’une façon moderne et écologique. Des partenariats d’achats au niveau de la matière première auprès de friperies et œuvres charitables qui vend des vêtements usagés, rendent le concept encore plus intéressant, car non seulement le matériel est récupéré, mais les sommes recueillies par les commerces en échange sont directement réinvesties dans la collectivité via ces entreprises d’entraide humanitaire. Si la création de cache-oreilles, de barrettes à cheveux ou encore de sacs à main en fourrures connaît un très bon accueil de la part du public, il est important de souligner que ce n’est pas le seul créneau de l’entreprise. Celle-ci offre également la possibilité de créer sur mesure, modifier ou réparer des vêtements pour le public. «Nous avons récemment lancé notre boutique en ligne version2.0 (decibellescreation.com), afin que la population ait un meilleur aperçu de notre catalogue et cela nous permettra également de répondre plus efficacement à la demande, qui est en croissance constante.» De conclure l’artiste, qui compte plus de huit années d’expériences dans le domaine, dont cinq acquises au sein d’une boutique de fourrures spécialisée, située dans la vielle capitale.