Centre d’art de Richmond : Lancement de Programmation Hiver-Printemps 2019

Richmond – L’équipe du Centre d’art de Richmond est heureuse d’annoncer les spectacles qui auront lieu à l’hiver et au printemps prochain. C’est une année2019 qui promet de faire sensation!

À l’affiche, on retrouvera notamment :

Pascale Picard | 23 février 2019. Après quatre années plus tranquilles, la chanteuse a fait paraitre son dernier opus plus tôt en 2018. Avec The beauty we’ve found, on retrouve le classique côté pop-rock de l’artiste, mais avec de nouvelles touches plus folk.

Kaïn | 5 avril 2019. L’un des groupes chouchous des Québécois sera de passage au Centre d’art de Richmond pour livrer une performance rassembleuse. Les spectateurs seront heureux d’entendre des extraits de leur plus récent album Welcome bonheur, mais aussi de chanter en cœur des classiques comme Embarque ma belle.

Roxane Bruneau | 20 avril 2019. La jeune artiste qui s’est fait connaître grâce aux médias sociaux compte maintenant une armée d’admirateurs qui raffolent de ses textes vrais et rythmés. Dans son spectacle, elle invite la foule dans son monde anticonformiste où chanson et humour s’entrecroisent.

Émile Proulx-Cloutier | 24 mai 2019. Amoureux des mots, Émile Proulx-Cloutier ne peine pas à nous faire voyager à travers ses textes. Une incursion dans son univers suffit pour s’attacher à l’«acteur-chanteur-raconteur» maintes fois primé.

Hallelujah Leonard | 22 juin 2019. La musique et la poésie de Cohen vous seront interprétées de manière intime et chaleureuse par un trio de talent: Dominique Quesnel à la voix, accompagnée des musiciens Claude Fradette et Simon Dolan. Un hommage touchant à ce grand homme de la musique qu’il ne faut pas manquer!

Pour connaître l’intégralité de la programmation et acheter des billets, il suffit de se rendre au www.centredartderichmond.ca. De plus, à l’achat de billets pour trois spectacles différents ou plus, vous obtenez 25% de rabais pour chacun d’eux. L’offre est valable seulement pour les achats sur place et par téléphone. Notez que les bureaux du Centre d’art de Richmond seront fermés du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement.

«Nous sommes fiers de présenter autant d’artistes de talent au Centre d’art de Richmond. Notre programmation saura plaire à une variété de gens que nous avons hâte d’accueillir dans notre salle», souligne le directeur général et artistique du Centre d’art de Richmond, François Tétreault.

Les traditionnels Contes du Réfectoire sont également de retour au Centre d’art, soit les 15 février, 15 mars et 17 mai prochains.