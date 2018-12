La musique, une amie pour la vie et des professeurs chevronnés

Richmond (RC) – En réponse aux inscriptions en hausse durant l’automne et le début de l’hiver, l’équipe de professeurs continue de s’agrandir à l’École de musique du Centre d’art de Richmond, soutenue par le ministère Culture et Communications du Québec.

Cette équipe regroupe Diane Duguay, Charles Lemay, Julian Gutierrez, Antoine Pomerleau Anctil, Julie Miller, Raphaël Favreau et Paskale Raymond. Voici un bref aperçu de leurs parcours personnels et de leurs implications auprès de l’école.

Diane Duguay

Auréolée de 27 années au Centre d’art, la chanteuse Diane Duguay soutient le cheminent de ses élèves en les accompagnant au piano. Plusieurs parcourent des kilomètres pour se perfectionner auprès de celle qui a dirigé la traditionnelle Cantate de Noël jusqu’en 2018. Choriste recherchée, elle fut de la tournée nord-américaine d’Emmerson Lake et Palmer, dont le premier grand concert rock symphonique enregistré au Stade Olympique.

Charles Lemay

De par sa formation classique, Charles Lemay donne de solides bases à ses élèves. Guitariste très versatile, il est aussi à l’aise en jazz brésilien qu’en musique populaire, country, blues ou rock. Il compose des pièces et exercices adaptés au niveau de sa classe, notamment pour les cours jumelés d’Initiation à la guitare qu’il anime avec dynamisme au grand bonheur des familles.

Julian Gutierrez

Docteur en interprétation jazz et pédagogue d’expérience, Julian Gutierrez séduit par son charisme comme directeur, arrangeur et pianiste du groupe Habana Café. Son album Paso a pasito témoigne de sa passion pour le jazz.

Antoine Pomerleau

À la batterie, Antoine Pomerleau Anctil fait merveille tant avec les jeunes qu’avec les adultes. Percussionniste classique, jazz, pop, folk, world music, rock, métal ou musique contemporaine, il se produit avec diverses formations. Au sein du groupe de musique électronique Fragile fantôme, il est également compositeur et interprète. La sonorisation s’ajoute également à ses compétences.

Julie Miller

Multi-instrumentiste chevronnée, Julie Miller est aussi à l’aise à la flûte, à la clarinette et au saxophone. Artiste polyvalente, elle crée des contes en s’accompagnant à la guitare et à la harpe celtique.

Raphaël Favreau

Directeur technique au Centre d’art depuis un an, Raphaël Favreau communique son amour de la musique, entre autres par la guitare et la composition. Sa formation jazz l’a amené à fonder la Ligue d’improvisation musicale de Sherbrooke. Maniant avec art les techniques de scène, que ce soit en cours individuel ou jumelé, il s’ajuste aux besoins des guitaristes de tous horizons.

Paskale Raymond

Le samedi matin, Paskale Raymond est auprès des plus jeunes: on ne s’ennuie pas à l’Éveil musical! Coach vocal et chef de chœur, ses talents de soprano, comédienne et mise en scène s’épanouissent dans les comédies musicales auxquelles elle participe.

Du côté des cordes frottées, les inscriptions se poursuivent pour que les vénérables murs du Couvent Mont-Saint-Patrice résonnent du son incomparable du violon. Sagement assoupis dans leur écrin de velours, des instruments de tailles diverses attendent que des doigts agiles apprennent à courir sur leur touche d’ébène et domptent leurs archets de crins!

«La communauté du Val-Saint-François est privilégiée de compter sur ces musiciens d’exception, dédiés à la transmission de leur art pour tous les âges», constate M.Favreau.