Bienvenue chez nous : un spectacle interculturel

Richmond – Le 16 novembre prochain, à 18h, sera présenté le spectacle Bienvenue chez vous à l’auditorium de l’école secondaire de Richmond. Cette pièce de théâtre interculturelle permettra de faire une incursion dans la vie de quelques citoyens et de découvrir les défis d’adaptation que peuvent vivre les gens d’origine québécoise et les immigrants.

Le synopsis de la pièce va comme suit: Pauline, responsable des RH (ressources humaines), réussira-t-elle à décoder les CV (curriculum vitae) des candidats nouveaux résidents de la région? Et ces gens, qui sont-ils? Logement, transport, service de garde, service de santé… qui doit s’adapter?

Le spectacle est gratuit, mais il est possible de réserver des billets sur Eventbrite en cliquant sur le lien disponible sur la page Facebook de la MRC du Val-Saint-François. On peut également communiquer avec Rouka, l’agente de mobilisation et de développement en immigration au 873 200-7851, ou à roukayatou@sanc-sherbrooke.ca.

Le projet est une initiative du comité d’immigration du Val-Saint-François. Il s’agit d’un regroupement d’acteurs clés de la région qui se réunit pour discuter des enjeux d’accueil, d’intégration et de rétention des immigrants. Le comité travaille aussi à démystifier l’immigration auprès de la population par le biais de différentes actions.

«Je suis très heureux de cette initiative du comité d’immigration du Val-Saint-François et j’invite tous les citoyens à assister à cette pièce de théâtre. J’espère qu’elle permettra des réflexions et des échanges intéressants», souhaite Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

La MRC du Val-Saint-François travaille à améliorer la qualité de vie des citoyens de son territoire. Ses principaux mandats sont le développement culturel et touristique, la réalisation du schéma d’aménagement, la gestion des matières résiduelles et le développement économique. Consultez le site web pour en savoir plus: www.val-saint-francois.qc.ca. L’entente en immigration est rendue possible grâce à des contributions financières accordées en vertu du Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.