La 2e édition de la soirée Multi Arts du Club de lecture d’Asbestos

Asbestos (RL) - Le Club de lecture d’Asbestos tenait pour une deuxième année consécutive sa soirée Multi Arts. Cet évènement qui avait connu un vif succès l’an dernier rappelons-le, se déroulait à nouveau du côté de la bibliothèque municipale le 18 octobre dernier et n’auras certes pas déçus encore une fois cette année. Le thème du voyage culturel étant à l’honneur, les spectateurs présents furent nombreux à remercier les organisateurs pour cette soirée où les sourires de satisfactions étaient légions quant à la découverte ou la redécouverte de nouvelles cultures, notamment celle latino-américaine. L’initiative de la soirée Multi Arts est une odyssée artistique où se jumellent et s’entrecroisent les cultures du monde, telles que la littérature, la danse et la musique entres autres.

«Il va s’en dire qu’avec les commentaires reçus et les visages de satisfactions que nous avons eu la chance de percevoir, cela représente une motivation évidente pour nous de tenter de répéter l’expérience.» De confier Liette Bernier, initiatrice du concept et présidente du club de lecture.