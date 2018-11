Un premier roman pour une auteure de Danville

Danville (RL) - Après une année intensive d’écriture, madame Annie Archambault, une auteure de Danville, a vu son tout premier roman arrivé en librairie le 17 octobre dernier. Publié aux éditions Hurtubise, ce bouquin jeunesse intitulé Tout ce qui compte raconte l’histoire d’une adolescente adepte de soccer, qui doit composer avec la réalité et le quotidien d’une jeune fille de son âge, au travers des différents défis sportifs et humains auxquels elle doit faire face.

«Étant une passionnée de lecture moi-même, j’ai voulu tenter de retransmettre mon amour des mots à mes enfants en premier lieu, mais également à l’ensemble de la population. Ce n’est pas un hasard si j’ai choisi le soccer comme trame de fond de l’histoire, car c’est un sport magnifique et rassembleur auquel mes trois enfants s’adonnent depuis plusieurs années déjà et dans lequel mon mari est grandement impliqué également. Bien que quelques points puissent s’être inspirés naturellement de situations de la vie de tous les jours, il est important de dire qu’il s’agit d’une histoire fictive où les enjeux, d’amitiés, de familles et d’amours notamment, peuvent être quant à eux bien réels.» D’expliquer l’auteure diplômée en littérature de l’Université de Sherbrooke.

«Il s’agit en quelque sorte de l’aboutissement d’un rêve pour moi que de voir mon roman être présentement dans toutes les librairies du Québec. Je me dois de remercier la maison d’édition Hurtubise pour leur confiance et leur support dans cette aventure, qui se veut toute nouvelle pour moi. En dépit du fait que Tout ce qui compte vient à peine de paraître, je planche déjà sur le prochain tome de cette série, qui pourrait potentiellement voir le jour au cours de la prochaine année.» De conclure fièrement la Danvilloise.

À noter que madame Annie Archambault sera de passage au Salon du livre de Montréal les 15 et 16 novembre prochain, afin de faire la promotion de son roman et rencontrer du même coup les lecteurs qui seront présents.