Journées de la culture 2018 : Un après-midi à Kingsbury

Richmond – Le dimanche 30 septembre prochain, Héritage du Val-Saint-François et le Centre d’interprétation de l’ardoise s’unissent pour offrir un parcours guidé du cœur villageois de Kingsbury, dans le cadre des Journées de la culture.

Kingsbury, au Pays de l’ardoise, est un rare village patrimonial. Son histoire est ponctuée d’activités bien différentes les unes des autres: périodes successives des moulins hydrauliques, de la plus grande ardoisière du pays, puis de l’industrie initiée par Joseph-Armand-Bombardier. Divers éléments du patrimoine bâti témoignent de ces phases, mais les plus importants sont ceux liés à l’ardoise.

L’aller et le retour

Coanimée selon le principe des Lectures de ville créées en 2014 par HVSF, cette ballade-interprétation se déroule en deux temps: l’aller, dédié à l’observation et à l’appréciation des lieux ainsi qu’à la prise de notes et de croquis, et le retour, consacré à l’échange, à l’interprétation et à la compréhension du milieu observé (histoire, architecture, environnement bâti, etc.). En fin de parcours, le thé chez la mairesse du village, dans l’ancienne résidence du pasteur de l’église presbytérienne.

Tous sont attendus à 13h30 à la mairie de Kingsbury, 370, rue du Moulin, le point de départ de l’activité. Pour informations: 819826-331 jusqu’au 28 septembre, puis 514 914-5118, les 29 et 30.