Saint-Denis : trois jours de culture du 28, 29 au 30 septembre

Saint-Denis (RC) – Suite à l’article paru dans l’édition des Actualités L’Étincelle du 29 août dernier au sujet des quatre vitraux, de la chorale, de l’atelier de théâtre et des contes et lectures, le Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton sera présent lors des Journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre.

Expositions des artistes et artisans, contes pour enfants, atelier d’écriture, de danse et autres attraits seront au programme des Journées de la culture sous le thème «Les mots sous toutes leurs formes». Il s’agit d’une 22e édition qui sera gratuite pour tous.

À vos crayons!

«Puisque la thématique est sur les mots pendant toute la durée des Journées, le public est invité à partager ses impressions, à s’exprimer sur ce qu’il a vu, entendu, appris et découvert. Des feuilles géantes seront installées à cet effet sur les murs et un peu partout sur les sites. Il n’est pas nécessaire d’être grand poète, il suffit de prendre le crayon et d’oser», mentionne Liliane St-Arnaud, agente culturelle de Saint-Denis-de-Brompton.

La programmation s’étalera sur trois jours. La plupart des activités se tiendront au Centre sportif Le Stardien, ainsi qu’au centre communautaire et au sous-sol de l’église.

Vendredi 28 septembre

• 12h50 : chanson des Journées de la culture composée par Alex Nevsky et interprétée par les élèves à l’école Jardins-des-Lacs.

• 13h : contes pour les élèves du primaire avec Monique Chaput; exposition des artistes et artisans pour les élèves du primaire au même endroit.

• 17h : lancement des Journées de la culture.

• 17h30 : chorale.

• 18h à 20h : exposition des artistes et artisans, ouvert à tous.

Samedi 29 septembre

• 10h à 17h : exposition des artistes et des artisans; vente de livres usagés au profit du comité culturel.

• 10h à 11h : l’Heure du conte pour les 3 à 7 ans avec Marc Brazeau au centre communautaire.

• 11h à 13h : ateliers sur le tissage en compagnie de Louiselle Boutin. Une occasion d’en connaitre davantage sur le fonctionnement d’un métier à tisser et sur la création d’une œuvre.

• 11h30 à 14h : atelier sur le vitrail avec Sylvie Marquis. Processus de création et de réalisation d’un vitrail.

• 13h, 14h, 15h et 16h : visites guidées des vitraux de l’église Saint-Denis avec Marc Brazeau.

• 13h à 14h30 : atelier de danse avec Liliane St-Arnaud, chorégraphe et directrice de la compagnie de danse AXILE. L’atelier inclut un échauffement, des jeux de rythme et des activités de création à partir de mots. Ouvert à tous.

• 14h à 15h30 : atelier d’écriture avec Hélène Poirier et Alain Bérubé. Ils feront connaître leur manière d’aborder la création d’un roman et faire vivre une petite expérience d’écriture.

• 19h30 : monologues d’Albertine et autres prestations artistiques; interprétés par les membres de l’atelier théâtre sur une mise en scène de Patrick Quintal.

Dimanche 30 septembre

• 10h à 16h : exposition des artistes et artisans de Saint-Denis.

• 10h à 11h : contes pour enfants avec Monique Chaput.

• 10h à 14h : vente de livres usagés.

• 10h 11h30 : atelier de danse avec Liliane St-Arnaud.

• 11h et 13h : ateliers sur le tissage en compagnie de Louiselle Boutin.

• 11h30 : atelier en compagnie de Sylvie Marquis.

• 14h30 : encan au profit du comité culturel. Une belle opportunité d’encourager et de supporter les travaux du comité culturel. Des œuvres des exposants seront mises en vente.

• 16h : fin des activités.