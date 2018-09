Club de lecture TD : 125 inscriptions et 3272 livres lus

Windsor (RC) – Rassemblés à la salle du Centre communautaire René-Lévesque durant l’avant-midi du 8 septembre, jeunes et parents étaient sur place afin de recevoir les nombreux prix de participation et de présence à l’occasion du Club de lecture estival TD (Toronto Dominion), qui poursuit de nouveau son engagement auprès de la Bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor.

Suite aux inscriptions à la hausse de 2016 (153) et 2017 (179), celle de 2018 a livré une bonne mouture avec 125 jeunes participantes et participants. Au total, le club a généré 262 dessins, 602 feuilles de compilations et 3272 livres lus.

Accompagnées de l’aide-bibliothécaire Caroline Pleau, les deux conseillères municipales responsables du comité de la bibliothèque, Ana Rosa Mariscal et Solange Richard, ont participé à la remise des nombreux prix.

«Nous voulons remercier tous les enfants participants qui étaient présents au centre communautaire. Pour la Ville de Windsor, en plus d’encourager la lecture pendant la période estivale, ce type de projet permet de stimuler et d’intéresser nos jeunes aux différentes facettes des livres. Un immense bravo aux participants et merci aux généreux commanditaires», d’apprécier MmeMariscal qui est répondante des dossiers culturels.

Un autre article s’ajoute aux Actualités L’Étincelle avec la liste des gagnants ainsi que quelques photos.