La Poudrière accueille l’expo itinérante de Héritage du Val-Saint-François

Windsor (RC) –Héritage du Val-Saint-François a procédé au lancement de l’exposition Le Val, toute une histoire, Tournée patrimoniale Desjardins en date du 2 août. L’évènement se poursuivra jusqu’au 8 octobre prochain au Parc historique de la Poudrière de Windsor.

À la fois agréable et instructif, le concept de 6 panneaux qui célèbrent le patrimoine caractéristique fera la tournée des 18 municipalités du Val-Saint-François au cours des quatre prochaines années. Cette réalisation s’appuie sur plusieurs partenaires dont le Fonds d’initiative culturelle de la MRC, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, présentateur officiel; Bull’s Head, Exo-S, la Clinique dentaire de Richmond, les villes de Richmond, Windsor et Valcourt ainsi que Karine Vallières, députée du comté de Richmond et Alain Rayes, député de la circonscription de Richmond-Arthabaska.

Au terme du lancement s’est poursuivie en début de soirée la présence du trio Boussacc à saveur d’Irlande formé de Normand Breton (accordéon et podorythmie), Guy Breton (basse électrique) et Paulyn Lacroix (voix et bouzouki irlandais). Enchaînant reels, jiggs, slow airs, ballades et chansons festives, leur son métissé a réuni les univers classique, jazz et trad pour célébrer l’une des communautés fondatrices du Val-Saint-François.