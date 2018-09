Développement culturel à Saint-Denis

Saint-Denis (RC) – Le Comité culturel s’associe à la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pour présenter un concert donné par les meilleurs musiciens et musiciennes internationaux de l’Académie Orford. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la tournée annuelle Orford sur la route, a eu lieu mercredi 4 juillet à l’église Saint-Denis.

Le programme comprend des musiques pour piano et cordes ainsi que du chant. Toutes les pièces seront présentées par l’animateur Louis Brouillette qui est un grand spécialiste et vulgarisateur des musiques classiques et romantiques. Cette collaboration avec Orford sur la route est une première à Saint-Denis.

«Depuis sa mise sur pied en 2016, le Comité culturel met tout en œuvre pour assurer le dynamisme et le développement culturel de la municipalité. Ateliers et prestation de théâtre, ateliers de danse, chorale, club de lecture, etc., ne sont que quelques-unes des activités qui ont animé les Saint-Denisiens au cours de cette première année d’existence. Cet été, de nouveaux projets se profilent, en musique, en patrimoine et en vitrail», annonce Liliane Saint-Arnaud, agente de développement culturel

Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton.

Recherche sur le patrimoine

Une des priorités d’action du Comité culturel est la recherche patrimoniale, démarche qui s’articule cette année autour de deux volets: celui des récits de vie et celui de la toponymie locale (dénomination des lieux, rues et chemins).

Pour mener à terme le travail de terrain, Monique Desroches et Monique Chaput travailleront de concert avec le Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke, supporté par les professeurs Benoit Grenier et Louise Bienvenue. Un étudiant, engagé dans le cadre du programme Emploi Été Canada, amorcera la collecte des récits de vie auprès de citoyens d’ici, dont les implications sociales, économiques, commerciales ou culturelles auront favorisé la construction d’une identité saint-denisienne.

Le volet toponymique comprendra quant à lui, des recherches dans les archives de la région et des consultations de conseils municipaux autour de la procédure de dénomination des rues, chemins et places publiques de Saint-Denis. Le comité souhaite pouvoir ainsi produire, dans un avenir rapproché, un ouvrage sur l’histoire de la Municipalité.

Quatre saisons en vitrail

En 2018-2019, quatre œuvres, inspirées des saisons et créés par la vitrailliste Sylvie Marquis, seront exécutées par des citoyens de Saint-Denis et exposées en permanence dans la salle du conseil municipal.

Ce projet s’inscrit dans la volonté du Comité culturel de doter la municipalité, à travers le vitrail, d’une signature particulière. Il y a une vingtaine d’années, 26 citoyens, sous la supervision du maître-verrier Michel Martin, ont réalisé 46 vitraux créés par l’artiste Claude Lafortune. Il aura fallu un peu plus de sept ans pour achever l’œuvre. L’initiative est unique au Québec.

La réalisation des Quatre saisons en vitrail est rendue possible grâce au soutien financier de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et au Fonds d’Initiative culturelle de la MRC du Val-Saint-François.