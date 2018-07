RAVIR présente Diane Gravel

Asbestos (GCA) – Dans le cadre de sa série d’expositions itinérantes dans le passage menant aux différents étages des unités du Centre Hospitalier d’Asbestos, le regroupement RAVIR présente cette fois, l’artiste Diane Gravel, jusqu’au mercredi 22 août prochain.

Diane Gravel propose des images et des extraits tirés de son roman «Trois lunes et un cheval de mer». Les parties qui sont puisées à partir des différents chapitres témoignent de valeurs humanistes et du pouvoir de la résilience au cœur d’une histoire d’amitié lumineuse qui aide à guérir.

Diane Gravel a fait carrière à titre de psychologue, de formatrice et de conférencière à travers le Québec de 1998 à 2014. En simultané, elle a œuvré au développement de la ruralité québécoise. Par la suite, elle choisit d’assurer quelques travaux forestiers. Là, rien n’aurait présagé l’écriture d’un premier roman.

Dans la MRC des Sources, il est possible de se procurer «Trois lunes et un cheval de mer», au centre commercial, à la bibliothèque municipale d’Asbestos, et la bibliothèque municipale de Saint-Camille. Maintenant afin d’en apprendre davantage sur MmeGravel, auteure, ou encore afin de commander le livre par la poste, consultez-le: www.dianegravel.ca