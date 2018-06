Une artiste-conteuse de Danville invite les jeunes à voyager

Danville (GCA) – Mme Patti Warnock auteure, animatrice et artiste résidant à Danville, se fait un devoir de collectionner les histoires de ses voyages, pour les partager par la suite dans les écoles anglophones, mais aussi dans les établissements d’enseignement francophones ayant un programme d’anglais enrichi de la région. Mme Warnock a d’ailleurs eu l’occasion de participer au Festival International du conte de Kanoon en Iran, et cette année ses contes l’ont même entrainé jusqu’à Shanghai, en Chine.

Cette récente visite en Chine lui a même permis de pouvoir présenter son programme de conte dans plusieurs écoles anglaises privées de Shanghai. Avec sa tradition millénaire et la popularité du conte en Chine, Mme Warnock a d’ailleurs reçu un accueil des plus chaleureux de la part des parents et des enfants qui ont participé aux différentes animations et ateliers.

La visite de Mme Warnock en Chine, était liée étroitement avec le genre d’animation artistique qu’elle fait ici, où elle offre présentement des ateliers sur le conte et sur l’écriture créative et éducative, aux étudiants anglais langue première, et aux étudiants en anglais langue seconde dans les écoles francophones.

Selon Mme Warnock, le partage d’idées et d’émotions à travers le conte peut servir à ouvrir les canaux de communication entre les gens à travers l’imaginaire. Mme Warnock se sert d’ailleurs du conte comme moyen pour entrer en contact avec les jeunes provenant de milieux, d’âges, de langues et de cultures différentes. Un de ses ateliers préférés permet d’ailleurs aux étudiants du Québec, de correspondre avec des élèves d’anglais langue seconde de plusieurs autres pays.

Rappelons que Mme Warnock a participé à de nombreuses activités culturelles ainsi qu’à des festivals de contes à travers le Québec, le Canada, les Caraïbes, la France, l’Iran, et la Chine notamment. Elle est membre active du Regroupement du conte au Québec, et de Conteurs du Canada.

Pour de plus amples renseignements on peut contacter Mme Warnock au : 819-839-3606